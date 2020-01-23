Mahkeme başkanından örnek davranış

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, “Çocuğa yönelik cinsel istismar” davasında örnek teşkil edecek bir olay yaşandı. 8 yaşındaki E.E. isimli küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan M.Ç.’nin duruşmasına yaşları 8 olan biri kız biri erkek iki çocuk tanık olarak dinlendi.

Mahkeme Başkanı 8 yaşındaki E.E.K ile kız çocuğu A.S.B.’yi karşısında görünce bir anlık şaşkınlık yaşadı. Sevimli güler yüzlü iki tanığı tek tek karşısına alan ve ayakta onları dinleyen, sürekli olarak sevgi sözcükleri kullanan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp, aldığı cevaplar karşısında, küçük iki çocuğu ödüllendirdi.

2 küçük tanık ile sohbet etme imkanı da bulunan Başkan Özalp, çocuklara teşekkür ettikten sonra onlara birerde çikolata ikram ederek onların gönüllerinde almış oldu. Bu olay mahkeme tarihinde birde ilk oldu.