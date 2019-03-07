Mahkeme heyeti ifadelere inanmadı

Göynük ilçesinde akrabası olan 16 yaşındaki A.G.’ye yönelik cinsel istismarda bulunan ve 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan kepçe operatörü Y.S. mağdurun çelişkili ifadesi vermesi nedeniyle beraat etti.

Mahkeme heyeti ifadelere inanmadı

Haber: Kasım ŞAHİN

Yaklaşık bir yıldır 20 yıl hapis cezası istemiyle cinsel istismar suçundan yargılanan kepçe operatörü Y.S. artık özgür. Mahkeme heyeti ve sanığın avukatlarının gözünden kaçmayan mağdurun çelişkili ifadeleri sanığın beraat etmesine neden oldu.

Bir yıl boyunca akrabası A.G.’ye yönelik hiçbir cinsel istismarda bulunmadığını sürekli olarak dile getiren Y.K.’nın haklılığı ortaya çıktı. Mağdurun Poliste, savcılık ve mahkemede verdiği ifadelerin çelişkili olması sanığın lehine sonuçlandı ve Y.K.’ninberaatine karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 07:58
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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