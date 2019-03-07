Mahkeme heyeti mağdurun ifadelerine inanmadı

Haber: Kasım ŞAHİN

Yaklaşık bir yıldır 20 yıl hapis cezası istemiyle cinsel istismar suçundan yargılanan kepçe operatörü Y.S. artık özgür. Mahkeme heyeti ve sanığın avukatlarının gözünden kaçmayan mağdurun çelişkili ifadeleri sanığın beraat etmesine neden oldu.

Bir yıl boyunca akrabası A.G.’ye yönelik hiçbir cinsel istismarda bulunmadığını sürekli olarak dile getiren Y.K.’nın haklılığı ortaya çıktı. Mağdurun Poliste, savcılık ve mahkemede verdiği ifadelerin çelişkili olması sanığın lehine sonuçlandı ve Y.K.’ninberaatine karar verildi.