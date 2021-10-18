Mahkeme heyetine yalvardılar ama!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 02 Kasım 2020 tarihinde TEM otoyolunda 34 plakalı bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği Sezar’ın büyük çabası sonrası özel aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş 87 bin 376 adet uyuşturucu hap bulunmuş, bununla ilgili araç sürücüsü Suriye uyruklu M.A.M.B. ile yine Suriye uyruklu M.E.H.B. isimli şahıslar çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu temin etmek ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 20 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanan M.A.M.B., “Benim uyuşturucu ticareti yapmadığı bir Allah birde siz mahkeme heyeti çok iyi biliyorsunuz. Benim bu olayla hiçbir alakam yoktur. Hakkımda iddiada bulunan diğer sanık da benim suçsuz olduğumu biliyor. Tek şansızlığım, diğer sanıkla birlikte Mersin’e gezmeye gitmek. Arabanın içerisinde uyuşturucu madde gizlendiğini bile bilmiyorum. Beni tahliye edin. Türkiye’de kalmak istiyorum. Türkiye ye Suriye’den de giriş yapmadım. Kuveyt’ten giriş yaptım. Yurt dışına kaçmayacağına dair yemin ederim” dedi.

Diğer tutuklu sanık olan M.E.H.E.’de çok pişman olduğunu açıklayarak; “Bu olaya karışmaktan dolayı çok pişmanım. Yaklaşık 2 yıldır tutukluyum. Çocuklarım var ve onları çok özledim. Tahliye ederseniz mutlu olurum” demesine rağmen mahkeme heyeti her iki Suriyeli sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.