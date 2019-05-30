“Mahkeme kakaladı diyorsa bilemem”

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta basın mensuplarıyla buluştuğu iftar programında Bolu Belediyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Tanju Özcan açıklamalarında hem bir şirketinin ortağı hem de siyasi bir partide hala aktif görevde olan birinin seçimden önceki gün Belediyeye borcu karşılığında hurda araçlar verdiğini iddia etti. Söz konusu atık toplama işi yapan şirketin verdiği araçların görüntülerini de paylaşan Özcan, “Maalesef hurdayı sağlam diye kakalamışlar” demişti.

Günler sonra iddiaların odağındaki firmanın avukatı Yüksel Gültekin, basın toplantısı düzenleyerek Belediye Başkanı Özcan’ın iddialarına cevap verdi. Avukat Gültekin açıklamana, “Bu toplantıyı yapma amacımız geçtiğimiz günlerde Bolu basınında, şirket hakkında çıkan haberlerdir. Hira firması gerçek değeri 40 bin TL olan araçları yüksek fiyattan satmış. Bu firma borcu karşılığında Belediye başkanının tabiri ile ‘Kakalamış’denmiştir, diğer bir iddia ise Bolu Belediyesi hiç kendisini ilgilendirmediği halde kaza geçiren bir işçiyi sigortalamış ve masraflarını karşılamış. Yani bu firma hem 250 bin TL’yi söğüşlemiş, hem de 187 bin TL’lik borcu olan bir firma gerçek değeri 40 bin TL olan araçları satarak borcunu kapatmış” diyerek başladı.

“SUAT GÜNER VEKİL OLARAK TAKİP ETMİŞTİR”

Açıklamasının devamında firmanın ortağının bir siyasi partide aktif görevde bulunan biri isim olduğu iddialarına cevap veren Gültekin şunları söyledi: “Bu firmanın siyasi parti ile bağlantısını anlatayım. Şimdi bu firma Halit Musa Hatipoğlu adına kayıtlıdır, işe başlama tarihi 25.04.2013’tür. İkincisi bu firma bu tür faaliyeti yapabilmek için 16.09.2013 tarihinden Bolu Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden izin belgesi almıştır. Bu firma 22.04.2013 tarihinde bu firma ile protokol imzalamıştır. Meclis kararları da bulunmaktadır. Netice itibari ile bu firma 30.04.2014 tarihinde kapanmıştır. Firmanın buradaki işlerini Suat Güner vekil olarak takip etmiştir. Vekaletname belgeleri bulunmaktadır. Bu firma 2016 tarihinde işi fesih ediyor, iddia edildiği gibi ortağı siyasi parti yönetici değil. Resmi kurumlara göre belgelerini hazırlamış bir firma.”

“KAMUOYUNA VE TANJU BEYE DUYURULUR”

Gültekin açıklamada ayrıca Başkan Özcan’ın gündeme getirdiği iddiaları sert bir şekilde eleştirerek, “Sözleşme imzalandıktan sonra bu firma, sözleşmedeki yer almayan 1 idari bina yapmıştır ve belediyeye hibe etmiştir. Hala kullanılmaktadır. Şu an yapmaya kalksanız 150 bin TL’dir. Bu sözleşmede böyle bir şey yok. İyi niyet ile bu idari binayı yaptı. Müvekkilim sosyal tesis binası yapmıştır ve bu bina hala kullanılmaktadır. İyi niyet çerçevesinde bunları belediyeye bedelsiz bırakmıştır. Kamuoyuna ve Tanju Beye duyurulur. Yanlış bilgi vermişler, adam gibi bilgi toplasın. Şehrin belediye başkanına yakışmaz. 3 elektrik trafosu çekilmiş ve bugün ki değeri 250 bin TL’dir. 5 adet trafo çekilmiştir. Ne için iyi niyetle yapmak istiyor. Ticarette bu yok mudur? Ücret almaksızın yapmıştır. Müvekkilim buraya kanalizasyon yapmıştır ve bugün ki değeri 100 bin TL’dir. Müvekkilim yukarıda saydıklarımı yapma gibi bir yükümlülüğü yoktur. Hala tesis devam ediyor. Müvekkilim buraya bin 400 metrekare 3 milyon TL değerinde kapalı çalışma alanı yapmıştır ve bırakmıştır. Sözleşmede ne vardı, bunlar yoktu” diye konuştu.

“NAMUSLULAR, NAMUSSUZLAR KADAR ÇOK KONUŞACAK’”

Sözleşme gereği müvekkilinin modern bir çöp ayrıştırma tesisi kurduğunu belirten Gültekin, “Müvekkilim firma bunu 2014’te kurmuştur. Buraya bir press makinesi kurulmuştur. Bunlar sözleşme gereği yapıldı. Belediyeye borcu mu vardı bu hurdaları kakaladık ya biz. Belediyenin borcu çıktı ve sıkıştı diye kimse birilerinin onuru ve haysiyeti ile oynamayacak. İsmet İnönü’nün bir sözü vardır. ‘Bu memlekette namuslular, namussuzlar kadar çok konuşacak’ diye. Müvekkilim namusludur. Bu da işin doğrusudur ve belgeleridir. Cevapları veriyorum. Sözleşme dışında işler var. Sözleşme fesih edilirken bunlar belediyeye bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

“MAHKEME KAKALADI DİYORSA BİLEMEM”

Açıklamasının son kısmında ise Gültekin, Belediye Başkanı Özcan’ın yanlış yönlendirildiğini yineleyerek sert sözler sarfetti. Gültekin, “Vicdansızlığa bak. Bizim borcumuzun özü 100 bin TL bile değil. Olmuş 176 bin TL. Helalleşelim 189 bin TL’lik aracı verdik. Bolu Belediye Meclisi, Encümeni, Mahkeme kabul etti. Kakalamışlar deniyor ya Bolu 1. Asliye Hukuk Dairesi belirliyor. İkimiz de avukatız. Şimdi eğer diyorsa ki mahkeme kakaladı diyorsa bilemem. Bilirkişi yanlış iş yapmış diyorsa bilmem. CHP’li meclis üyeleri de var ve oy birliği ile almışlar. Onlar da kakalamışlarsa bilemem. Bizim boğazımızdan haram lokma geçmedi. Bolu Belediyesi hiç kimseden teklif falan almadı. Yalan söylüyor. Sen ihaleye mi çıktın?” dedi.