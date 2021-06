Mahkeme kararını verdi

Haber: C. Kutay Aykan

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 29 gam bonzai ve 43 gram metanfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü A.S. (26) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan A.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.