Mahkeme Özcan’a “DUR” dedi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Meclisinin su ve nikah ücretlerine yönelik ayrımcılık içeren kararlarının iptali talebiyle Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından dava açıldı ve mahkeme, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a “dur” dedi, yürütmeyi durdurdu.

Mahkemenin daha önce telafisi imkansız zararlar doğabileceği gerekçesiyle geçici olarak hükmettiği yürütmenin durdurulması kararından farklı olarak bu kez işlemlerin ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı olduğu, ayrımcılık içerdiği ve meşru bir temelinin olmadığı da tespit edilmiş oldu.