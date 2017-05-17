Haber: BMA

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 2014 yılında açılan Adalet Bölümü’nün mahkeme salonu şeklinde tasarlanan uygulama sınıfını ziyaret ettiler. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ziyarette Başkan Yılmaz ve beraberindekiler ilk olarak okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra ise Adalet Bölümünün uygulama sınıfında incelemelerde bulundu. Türkiye’de sadece 173 okulda bulunan ve Bolu’da tek olan Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri de mahkeme salonu şeklindeki uygulama sınıfında temsili bir duruşma gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan duruşma sonrası Başkan Yılmaz ve Başsavcı Yurtseven, öğrencileri ve sınıfın oluşturulması emeği geçenleri tebrik etti.