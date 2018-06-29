Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde Ulusal yayın yapan ve bir süre önce yayınına ara veren Abant TV’de “Abant Objektif”isimli programda FETÖ/PDY yapılanmasını deşifre ederek, kamuoyunu bilgilendirmek ve diri tutmaya yönelik program yapan Abant TV sahibi Mehmet Altun ile program konuğu araştırmacı gazeteci İmdat Aslan’ın bir süre önce Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına kendilerine iftira ve hakaret edildiği iddiasıyla ardı ardına suç duyurusunda bulunan Bolu Valisi Aydın Baruş ile Özel Çağsu Hastaneleri ve Merkez TV sahibi Cavit Demir’in bu iddialarına beraat kararı çıktı.

Bolu basın savcısı Serkan Birtane tarafından hazırlanan iddianame ile Bolu 2.Asliye Ceza Mahkemesine açılan davaların bugünkü duruşmalarında her 2 dava içinde İmdat Aslan ve Mehmet Altun lehine beraat kararı çıktı.

OHAL ESKİ VALİSİ MUSTAFA ÖZSOY’DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

138 program boyunca FETÖ/PDY ‘yi deşifre etmeye yönelik program hakkında kendisine hakaret edildiği iddiasıyla bir süre öncede eski OHAL Valisi Mustafa Özsoy’da program yapımcısı ve konuğu hakkında suç duyurusunda bulunmuş 3.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde her iki isim hakkında beraat kararı verilmişti.

“SÜREÇ DEVAM EDİYOR NE YAZIK Kİ SÜRECİ ALGILAMAYANLAR VAR”

Bolu Adliyesinde 2.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonunda beraat eden ve bu konuda bir açıklama yapan İmdat Aslan; ”2009 yılından buyana FETÖ/PDY yapılanmasının her evresini deşifre etmeye çalışıyor bu konuda ciddi araştırmalar yapıyor ve bunları ilgili kurumların yanında basının asli görevi ve sorumluğu gereği kamuoyu ile de paylaşıyorum. Geldiğimiz süreçte 17/25 ve 15 Temmuz sonrası bile hala bu hain yapıyı tam olarak algılamayan kamu görevlileri ve iş adamlarıyla karşılaşmak beni derinden üzüyor. Hain yapının KRİPTO hücrelerine henüz tam anlamıyla ulaşılabilmiş değiliz. Bugün bile birçok ilimizde hala FETÖ/PDY operasyonlarının devam etmesi bunun kanıtı. Biz ise hala bu yapıyı kamu görevlilerine anlatmakla/anlatamama ile meşgulüz. Biz söylediklerimizden sorumluyuz kimlerin duygusal ve bilinçaltında yatan düşüncelerinden dolayı ne anladığından değil. Şükür ki Türk Milleti adına karar veren bağımsız yüce Türk yargısı bunun bilince ve idrakinde”diye sözlerini tamamladı.

“TÜRK YARGISI KUMPASLARIDA ÇÖZER YALAN İFTİRA VE HAKARETLERİDE”

Konu hakkında açıklama yapan Abant TV sahibi Mehmet Altun; ”Türk yargısına her zaman güvendik.Fazla söze gerek yok.Türk yargısı kumpasları da çözer aydınlatır, yalan iftira ve hakaret iddialarını da.Basının asli görevi olan kamuoyu adına sorulan her sorunun cevabının haber alma özgürlüğü kapsamında muhataplarınca verilmesidir” dedi.Altun’un Bolu’da bir iş adamından şantajla para istediği gerekçesiyle hakkında açılan dava ise devam ediyor.