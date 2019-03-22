Mahkemenin vicdanına bıraktı 11 yıl aldı

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza yapmasında yaklaşık bir yıldır tutuklu olarak, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapama veya sağlama” suçundan 20 yıl hapis cezası ile yargılanan Rasim Türk’ün cezası karara bağlandı.

İstanbul ilinden aldığı 50 kilo esrarı Konya iline getirmek üzeriyken ihbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrol sırasında yakalanan ve ardından tutuklanan Rasim Türk, son kez hakim karşısına çıktı.

Türk, son savunmasında çok pişman olduğunu ve kendisine esrarı veren kişiyi ihbar ettiğini, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak tahliyesi talep etti. Ne var ki mahkeme heyeti, sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına kanaat getirerek sanığı önce 14 yıl hapis cezasına ardından da mahkemedeki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 11 yıl 8 ay hapis cezasına ve 30 bin TL’de adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.