Mahkum Gardiyanı jiletle doğradı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz ve Koruma Memuruna yönelik jiletli bir saldırı gerçekleşti. Volkan Kaya isimli mahkum Mahmut E. isimli infaz koruma memurunun yüzünü jiletle kesti. Mahkumun saldırısına uğrayan infaz koruma memurunun yüzünde derin kesikler oluştu. Olayın ardından F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralanan infaz koruma memuru Mahmut E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine devam edilmek üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. İnfaz koruma memurunun yüzüne 40 dikiş atıldı. Yaşanan feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından cezaevi personellerine yönelik paylaşım yapan platformlardan üst üste kınama mesajları yayınlandı. Kınama mesajlarında yetkililere seslerini duyurmaya çalışan cezaevi personelleri ceza infaz kurumlarında silah gibi kullanılan jiletlere bir çözüm üretilmesini istediler. Öte yandan mahkum Volkan Kaya’nın gasp ve cinayet suçlarından müebbet hapis cezası aldığı ve Bolu F. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun yattığı 12’inceza evi olduğu, İnfaz Koruma Memurunu Mahmut E.’nin ise 4 aylık memur olduğu öğrenildi.