Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren yangın tatbikatına kuruma çalışanlar ile mahkumlar katıldı. Personel ile mahkumlar, olabilecek bir yangına nasıl müdahale edeceklerini öğrendiler. Kurumun bahçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında ayrıca, yaralı ve dumandan zehirlenenleri kurtarma tatbikatı da gerçekleştirilirdi.

Ceza İnfaz Kurumu sorumlusu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çıplak; “Bu tür eğitici tatbikatların hem personele hem de mahkumlara yılın belirli aylarında verilmeye devam edeceğini söyledi.