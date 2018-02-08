Haber: Semih Baykal

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bolu merkezli 10 il ve KKTC'de yapılan operasyon kapsamında Kocaeli'de gözaltına alınan R.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bolu 2. Komando Tugayının "mahrem imamı" olduğu düşünülen ve görevinden ihraç edilmiş öğretmen R.K, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.