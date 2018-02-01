Haber: Kasım ŞAHİN

FETO/PDY terör örgütüne bağlı Bolu Emniyet Müdürlüğü’nünmahrem imamlarını içeren iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesitarafından kabul edilmesinin ardında 14 kişi hakkında Emniyet Müdürlüğümahrem imamı olduğu yönünde dava açılırken, sanıkların tamamıtutuklu olarak yargılanmaya başlandı. İddianamede sanıklarıntamamının bir kod adıyla polislerden sorumlu oldukları ve Bylockadlı gizli iletişim programını aktif olarak kullandıkları göze çarpandetaylar arasında yer aldı.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla Bolu Ağır Ceza Mahkemesini heyetinin karşısına çıkan ve aralarında öğretmen, doktor, devlet memuru gibi mesleklerde çalışan Adem Topal, Ahmet Eralp, Ahmet Güler, Akif Kurtoğlu, Ali Ateşoğlu, Ali Eryılmaz, Ali Ülker, Ali Yiğit, Murat Açar, Murat Uğur, Mustafa Yıldız, Rıdvan Yücel, Sevinç Çevirgen ve Süleyman Ersöz, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini, aksi taktirde adli kontrol şartıyla tahliyelerini istediler.