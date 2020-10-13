Mahsur kalan keçisi için yardım istedi

Haber: N. Halid Altundal

Seben ilçesi Yuva köyünde ikamet eden 56 yaşındaki Burhan Çakır isimli vatandaşın keçisi dağlık alanda mahsur kaldı. Çakır keçisinin kurtarılması için durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğünden ve Jandarma Asayiş Timinden personel sevkedildi. Köroğlu Dağcılık Doğa Sporları İhtisas Kulübünün de desteği ile keçinin bulunduğu bölge için çalışma başlatıldı. Yuva köyü Kınıkçı Kanyonu mevkiine doğru yaklaşık 10 kilometre yaya olarak ilerleyen kurtarma ekibi keçiyi bulunduğu yerden teknik imkanları kullanarak kurtardı. Kurtarılan keçi Burhan Çakır’a teslim edildi. Çakır çalışması dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.