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26 Eylül 2018 Çarşamba
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    • “Maide Suresinin 54. Ayeti ve Türkler” çıktı!

    Gazetemiz Olay Gündem köşe yazarlarından Hasan Dinç’in, 5. kitabı “Maide Suresinin 54. Ayeti ve Türkler” isimli kitabını çıktı.

    26 Eylül 2018 Çarşamba 11:59
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    “Maide Suresinin 54. Ayeti ve Türkler” çıktı!

    Haber: Kasım Şahin

    Gazetemiz köşe yazarlarından Hasan Dinç’in, Olay Gündem gazetesinde yayımlanan haftalık yazılarından oluşan kitabı satışa çıktı. “Maide Suresinin 54. Ayeti ve Türkler” isimli kitaptamilletimizin ve dinimizin asırlara varan birikmiş ve günümüzde de birikmeye devam eden meseleleri ile ilgili düşüncelerine yer veren Dinç, kitabın önsözünde şu ifadelere yer verdi: “Gazeteden okuyucularım ve dostlarım bu yazıların bir kitap haline getirilmesini özellikle istediler. Onların bu isteklerini elbette dikkate almalıydım. Kitapta bazı konuların tekrar edilmesi haftalık yazılardan oluşmasındandır. Bazı yazıların başlarına konularıyla ilgili koyduğum şiirler destan şairimiz merhum Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu’nun kitaplarından özenle seçilerek alınmıştır. Şairimizi bu vesileyle tekrar anıyor, onu okuyucularımla buluşturmaktan mutluluk duyuyor, merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, kabri nur olsun. Umarım amacıma ulaşmışımdır. Takdir okuyucularımın.”

    “MİLLETİMİZ NEZDİNDE İTİBAR GÖRECEĞİNE İNANIYORUM”

    3 yıllık bir çalışma sonucu yazdığı kitabı okurlarıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Hasan Dinç’in 5’inci kitabı 4 bölümden oluşuyor.  Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu’nunBesmele’si ile başlayan kitap hakkında açıklamada bulunan Hasan Dinç, “Türk Milletinin İslam dinini kabul ettiği bin yıldan bu yana İlayiKelimetullahadına yaptığı bütün hizmetler maksatlı bir şekilde Fars ve Arap ilahiyatçıları tarafından görülmek istenmemiştir. Buna Selçuklu, Osmanlı ve Türk müfessirler de aynı duyarsızlığı göstermişlerdir. Son dönemde bu konunun araştırılarak ilim ve İslam Alemine sunulma ihtiyacı hissedilmiştir. Kuran-ı Kerim’in Maide Suresinin 54. ayetindeArapların yerine geçecek olan ve Allah’ın kendisini sevdiği ve onların da Allah’ı sevmiş olduğu bir kavmin geleceğine dair işaret milletimizin alın teriyle bin yıldan beri kazanmış olduğu bir şereftir. Bu şerefin gün ışığınaçıkarılması hususunda yazdığım bu kitabın milletimiz nezdinde itibar göreceğine inanıyor ve bir hizmeti yerine getirdiğim için de mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

    Kitapseverlerin Hasan Dinç’in yeni kitabını 0543 726 4040 numaralı telefonunu arayarak edinebilecekleri belirtildi.

    Anahtar Kelimeler: Gazetemiz, Olay, Gündem, Köşe, Yazarlarından

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