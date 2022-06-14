Makamının ağırlığını kavrayamamış bir şahıs

Ekosistem Odaklı Gıda Üretiminin Teşvik edilmesi Yoluyla Agro-Ekoloji Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi’nin daha önceki toplantılarına Koordinatör Başkan olarak katıldığını belirten Hakkı Fidan, “önceki dönem Bakan Yardımcımız Fatih Metin zamanında başlatılan bu projenin koordinatör başkanıyken şimdi Tarım Müdürünün anlamsız ve devlet adabına sığmayan teamüllere aykırı tavrı nedeniyle toplantıya davet dahi edilmedik” dedi.

KİŞİSEL KAPRİS VE EGOSU;

Konuya ilişkin Hakkı Fidan tarafından yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Veysel Tiryaki, Bolu Valisi Sayın Erkan Kılıç, Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Tarım Reformu Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç Özbek, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Seben Kaymakamı Süleyman Bakan, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, sosyo ekonomi, bahçe bitkileri ve agro-ekosistem ve sürdürülebilir arazi yönetimi ve üretim sistemleri uzmanları, kamu kurum amirlerinin katılımı ile gerçekleşen, ilimizde ekosistem odaklı gıda üretimini teşvik ederek agro-ekolojik yönetim sisteminin geliştirilmesi kapsamında, ilimize bağlı Yeniçağa ve Seben ilçelerinde %100 hibeli olarak uygulanacak Çevresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen "Ekosistem Odaklı Gıda Üretim Modeli" projesinin lansmanına İl Tarım Müdürü İzzet Murat'ın kişisel kaprisleri ve egosu nedeniyle davet edilmedik” denildi.

DEVLET TERBİYESİ ALMAMIŞ;

Bolu ilindeki çiftçilerin en üst meslek kuruluşu olan ve çiftçilerimizi temsilen Bolu Ziraat

Odası Başkanı ve projenin Koordinasyon Başkanı olarak lansman toplantısına davet edilmeyen Hakkın fidan açıklamasının devamında, “artan nüfus, dünyada gelişen olaylar kendi kendine yeten ülke kavramının önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bütün dünya tarımın, üretimin, önemli stratejik hatta ülkeler açısından milli güvenlik meselesi halinde olduğunu daha da iyi anlamış olup, bu nedenlerle biz de özellikle stratejik öneme sahip gıda ürünlerini çok ama çok üretmek ve üretirken de çevreye duyarlı tarım ile sürdürülebilirliğini de temin etmek zorundayız. Söz konusu proje ile Yeniçağa ve Seben ilçelerimizde ekosistem odaklı tarımın geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmış olacaktır. Yeniçağa ve Seben ilçelerinde yaklaşık %100 hibe olan 13 milyon TL'lik bütçeye sahip bu proje kapsamında FAO ile birlikte Ekosistem Odaklı Gıda Üretimi Teşvik edilmek suretiyle Agro-Ekolojik Yönetim Sistemi Geliştirilecek ve tarımsal çevreyi koruyan bu yönetim sisteminin ülkemiz geneline yayılması sağlanması gerekirken, devlet terbiyesinden uzak bir tarım il müdürünün çiftçilerimizi dışlaması nasıl kabul edilebilir” ifadelerini kullandı.

BAKANIMIZ KONUYU İNCELEMELİDİR

Bu kadar öneme sahip söz konusu projenin başarıya ulaşması da, tarım ve çiftçinin söz konusu olduğu yerde bu konularda en üst meslek kuruluşu olan ve aynı zamanda tarım ve çiftçilerle ilgili konularda en önemli paydaşlardan biri olan Ziraat Odası’nın, projeye dahil edilen çiftçilerin, Ziraat Odası tarafından teşvik ve takip edilmesi ile mümkün olacaktır.

Söylediğim gibi tarım ve ziraat konularında en önemli paydaşlardan biri olan Ziraat Odası’nın ve oda yöneticilerinin proje dışında tutulması veya projeye dahil edilmemesi projenin başarıya ulaşmasını güçleştirecektir. Bu durum ilimizde tarım politikalarını izlemek, takip etmek ve uygulamakla görevli ve sorumlu olan İl Tarım Müdürlüğünün kaprislerine ve egolarına bırakılamayacak kadar önemli bir konudur. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde makamının ağırlığını, önemini ve değerini kavrayamamış bir şahsın bulunması ilimiz açısından göz ardı edilemeyecek bir kayıptır. Durumu Sayın bakanımızın ve ilimiz evladı olan bakan yardımcımızın ivedilikle inceleyeceğine olan inancımız tamdır” şeklinde sözlerini tamamladı.