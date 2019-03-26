“Makamlar bizim için hizmet aracı”

Haber: Esra Öztürk

Bolu, 31 Mart Yerel seçimlerine doğru hızla ilerlerken Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, lehine adaylıktan çekilen MHP'li İbrahim Doğan ile birlikte dün akşam Sarıcalar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda Metin, önce mahalle halkına hitap etti, daha sonra ise belediyecilik anlayışını ve projelerini anlatarak soruları yanıtladı.

"GÜÇLÜ BİR EKİBİMİZ VAR"

Fatih Metin, AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olarak güçlü bir ekiple çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "Güçlü bir ekibimiz var. Kendimize güveniyoruz. Aşkımız, heyecanımız var. Bolu için derdimiz var. Bolu için 120 gündür Bolu kazan biz kepçe karış karış geziyoruz. Bolu'da gezmediğimiz yer, sıkmadığımız el kalmadı. Neden? Çünkü bizim derdimiz hizmet. Hamd olsun bizim derdimiz makam, bizim derdimiz belediye başkanlığı değil. Makamlar bizim için araç. Neyin aracı? Hizmetin aracı. Ben sizin içinizden çıkan birisiyim. Memur emeklisi olan birinin oğluyum ben. Annem ev hanımı. Dolayısıyla hayatı her yönüyle yaşamış bir kardeşinizim. Rabbim nasip etti 29 yaşında il başkanı, 34 yaşında milletvekili, 38 yaşında bakan yardımcısı oldum. Ben daha rabbimden ne isteyeyim?" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI BİR DURUŞ SERGİLİYOR"

Cumhur İttifakı'nın kuruluş amacından bahseden Metin, "Cumhur İttifakı ülkemizin, bayrağımızın, devletimizin ve milletimizin bekası için kuruldu. İki liderimizin görüşmesiyle, iki partinin teşkilatları bugün Türkiye'nin geleceğini ipotek altına almaya çalışan, yok etmeye, bölmeye parçalamaya çalışanlara karşı bir duruş sergiliyor. Bunlar kim? PKK, FETÖ, DHKP-C, Batı, Amerika, İsrail ve bunların borazanlığını yapan HDP" diye konuştu.

"CHP LİSTELERİNDE 300 TANE HDP'Lİ VAR"

Metin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek, "Üzücü şey şu ki bu HDP'nin kuyruğuna takılmış bir CHP var. Ya hu senin ihtiyacın mı vardı HDP'den gelecek oya? Sen koskoca Atatürk'ün kurduğu bir partisin. Senin 3-5 HDP oyuna mı ihtiyacın vardı? Yazık! Ama ne yazık ki CHP listelerinde 300 tane HDP'li isim var. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer mi var? Bir alçak çıkıyor ve diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz!' Hadi oradan! Dolayısıyla bu bölücülere prim vermemiz lazım. Yoksa kaybedecek olan Türkiye, kaybedecek olan Bolu. Bunu bir göz önünde bulunduralım" ifadesini kullandı.

"18. MADDE HAKKINDA TALEPLERİ ALMAYA BAŞLADIK"

Mahalle sakinlerinin sorularını da yanıtlayan Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, 18. madde uygulamaları hakkında konuştu. Metin, Bolu'nun bazı bölgelerinde 18. madde uygulamalarında sıkıntıların olduğunu belirterek, "18. maddeyle ilgili talepleri www.fatihmetin.net adresinden almaya başladık. 18. maddeyle ilgili problemi olan vatandaşlarımız buradan taleplerini iletebilirler. Allah'ın izniyle seçimlerden sonra tüm mağduriyetleri gidereceğiz" dedi.

"İMAR'DAN SORUMLU MUSTAFA DEVERENLİ OLACAK"

Metin, seçimi kazanması halinde imardan sorumlu başkan yardımcısının kim olacağını da açıklayarak, "İmarın başına Mustafa Devrenli'yi getireceğiz. Mustafa Deverenli kim? Mustafa Deverenli daha önce kadastro il müdür vekilliği yapmış, sonra Adapazarı İmar Müdürlüğü, ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı yapmış, Kıbrısçıklı değerli bir kardeşimizdir. İmarın başına onu getiriyoruz. Harita mühendisidir. Yemeği yenilir, çayı içilir." diye konuştu.

"İMAR MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFFAF OLACAK"

Metin ayrıca, İmar Müdürlüğü'nün kapısının asla kapalı olmayacağını da söyleyerek "İnşallah şeffaf bir imar göreceksiniz yeni dönemde. İmar Müdürlüğü'nün kapısı da her zaman açık olacak. Çünkü benim kapım açık olacak. Dolayısıyla benim kapım açıksa herkesin kapısı da açık olacak. Yoksa Bolu halkı adına bunun hesabını sorarım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.