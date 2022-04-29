Makarna şirketi kurup dolandırdılar

Haber: C. Kutay Aykan

Bolulu İ.B. isimli vatandaşı arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan ve banka kartı aidatı iadesi yapacağız diyerek 5 bin lira dolandıran C.E. ile Y.E.’nin davası sonuçlandı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen firma sahibi C.E., “Aslında makarna şirketini ben kurmadım. S.İ. ile R.B. isimli kişiler bana gelip adıma makarna şirketi kurduklarını pos cihazı ile de al sat işleri yapacaklarını söyledi. Benim firma ile alakam yok, kimseyi de dolandırmadım” derken diğer sanık Y.E.’de, “Ben firmanın reklam işleriyle uğraşıyordum. Kesinlikle dolandırıcılık olayına karışmadım” diyerek kendilerini savundular.

Duruşmaya mağdur olarak katılan İ.B.’de, “Beni bankadan aradığını söyleyerek kart aidat iadesi yapıyoruz diyerek kandırdılar. 5 bin liram dolandırıldı. Paramın iadesini ve sanıkların cezalandırılmasını istiyorum” talebinde bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan C.E.’nin dolandırıcılık suçunu işlediğine kanaat getirerek, 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına diğer kadın sanık Y.E.’nin ise suça iştirak ettiğini dair delil bulunmadığına hükmederek, beraatine karar verdi.