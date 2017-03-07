Haber: BMA

Dünyanın en önde gelen İtalyan gıda şirketlerinden biri olan Barilla, Parma Rubbiano'da 2012 yılında 40 milyon Euro’luk bir yatırımla kurduğu özel sos fabrikasını, 50 milyon Euro'luk ek bir yatırım ile büyütme kararı aldı. Dünyadaki trendin Türkiye’de aynı şekilde seyrettiğini vemakarna sosu pazarının 5 yıl içerisinde iki katına ulaştığını belirten Barilla Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Karababa, "Makarnadan sonra, soslarımızla da yüzde 60 pazar payı ile lider olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi

Gıda devi Barilla, makarnadaki başarısını soslara da taşıdı. Makarna soslarının bütün dünyada gösterdiği yüksek satış performansını karşılayabilmek için yatırımını genişletmeye karar veren Barilla, dünya pazarında üçüncü sıraya yükselirken, Türkiye pazarının da lideri oldu. Türkiye makarna pazarında yüzde 30'un üzerinde bir pay ile uzun süredir lider olan Barilla Gıda, sos pazarındaki payını ise yüzde 60'a yükseltti. İtalyanlar kadar zengin yemek kültürüne sahip olan Türkiye'de 5 yıl önce 250 ton olan sos pazarının 500 tona ulaşmasının Barilla ve sektör için büyük bir başarı olduğunu kaydeden Barilla Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Karababa, dünyaca ünlü Barilla şeflerinin yaratıcı tarifleri ile üretilen sosların büyük beğeni topladığını kaydetti.

“Dünyada üçüncü, Türkiye’de lideriz”

Türkiye’de sos pazarının pratik kullanımları ile diğer ülkelerde olduğu gibi büyüme trendine girdiğini belirten Güneş Karababa, “Beş yıl öncesine kadar Türkiye’de ve Avrupa’da makarna üreticilerinin sos pazarına girmeleri; özellikle domates bazlı sosların rakibi çok olduğu için zordu. Makarna ile sos satışı arasındaki güçlü ilişkiyi değerlendiren Barilla, bugün doğal aroma ve lezzete sahip en geniş ürün gamına sahip olan marka. Dünya’da ulaştığımız üçüncülüğü, Türkiye’de de yüzde 60 seviyesine taşımaktan büyük mutluluk duyuyor, tüketicilerimize teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Sos satışlarının yoğun olarak Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgesinde gerçekleştiğine de değinen Karababa sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki satışların yüzde 65'i marketlerde gerçekleşiyor. Sos pazarındaki büyümeyi, sosların evlerde daha fazla kullanılmasıyla yakaladık. Domates soslarıyla birlikte, Pesto gibi farklı damak tatlarına uygun soslarda da pazarda rakiplerimizden ayrışarak iyi bir satış grafiğine ulaştık. Sos tarafındaki geniş ürün gamımız, makarna satışlarımızı da artırdı.”

Barilla'nın makarna sosu pazarıyla birlikte pazar payını büyütmesindeki en büyük sırrın birinci sınıf hammaddelerle yapılan kaliteli üretim olduğuna dikkat çeken Güneş Karababa, "Yerel üreticiler ve çiftçilerle birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla kalitesi tescillenen hammaddelerimize ek olarak, sahip olduğumuz teknoloji ve üretim yaklaşımımızla büyümemizi sürdürüyoruz. İtalya'da Barilla'ya özel olarak ekilen en iyi mahsuller mevsiminde toplanarak saatler içerisinde sos fabrikamıza ulaşıyor ve el değmeden yıkanıp, pişirilip cam kavanozlarda tüketime hazır hale getiriliyor. İçeriğinde kesinlikle renklendirici ve katkı malzemesi olmayan ürünlerimiz, kolay ve pratik şekilde, mükemmel tarifler hazırlanmasını sağlıyor" diye konuştu.

“50 Milyon Euro’luk ek yatırımla hedef dünya liderliği”

Dünyada ve Türkiye’de sos satışlarında büyük başarı yakalayan Barilla'nın, Parma Rubbiano fabrikasını büyütme kararı aldığını söyleyen Güneş Karababa, "Henüz 2012 yılında üretime geçmiş olan sos tesisimizin kapasitesini artırma kararı aldık. Beş yılda sos satışlarında dünya genelinde yüzde 50’ye yakın artış sağlayan Barilla, Avrupa başta olmak üzere, artan talebi karşılamak için 50 milyon Euro'luk ek yatırım daha yapacak. Barilla olarak adımlarımızı kardan çok, insanlarımızın ve gezegenimizin sürdürülebilirliği için atıyoruz. Üretim süreçlerimiz, en yüksek kalite ve sağlık standartlarını sağlamanın yanında, enerji, su tüketimi ve karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevresel etkimizin küçültülmesini hedefliyor. Yeni yatırımımız ile ‘Sizin için iyi, Gezegen için iyi’ stratejimiz çerçevesinde gerçekleştireceğimiz üretimde domates ve Pesto soslara ek yeni lezzetleri de ürün ailemize katacağız. Hedef makarna soslarında da dünya liderliği” ifadelerini kullandı.