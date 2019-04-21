Makarna yapımını yerinde incelediler

Haber: Gönül Olutürk

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin uygulamalı eğitim misyonuyla hareket eden Sapanca Turizm MYO Aşçılık programı öğrencileri faaliyetlerini ilimizde sürdüren dünya gıda devi Barilla’nın Makarna fabrikasına teknik bir gezi gerçekleştirdi. “Dünya Mutfağı” dersi kapsamında gerçekleştirilen gezide öğrenciler irmiğin, su ve yumurta proteini ile birleşerek makarna hamurunu oluşturmasından, hamurun makarna kesim kalıplarından geçirilmesine, kurutulmasına, kesilmesine ve paketlenerek depolanmasına kadar tüm safhalarını yerinde inceleyerek bilgi sahibi oldular. Barilla Makarna Fabrikası mühendislerinden Rıdvan Küçük ve Satış Pazarlama Departmanından Seda Özbük tarafından öğrencilere makarnanın tarihsel gelişimi ile ilgili teorik bir eğitim de verilirken, öğrenciler günümüzde üretilen makarnalar, çeşitleri ve kesimleri hakkında da bilgi edindiler. Öğrenciler konunun uzmanlarına merak ettikleri soruları da yönelttiler.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 12:25