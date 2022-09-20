Makaron köylere kadar girdi

Haber: Nesrin Altuntaş

En son Göynük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün bulundurduğundan şüphelendikleri bir otomobili takibe almış ve yapılan takip sonucunda araçta bulunan kaçak tütün ve binlerce makaronu daha önce işlem yapılan bir ev ve işyerine bırakıldığı tespit edilmişti. Ekiplerin ev ve işyerine yaptıkları operasyonda 24 kilo 380 gram bandrolsüz kıyılmış açık tütün, bin 600 dolu bandrolsüz makaron, 40 bin 200 bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

PEKİ, MAKARON NE DEMEK?

Makaron denilince akla ilk gelen şey renkli yuvarlak kurabiyeler. Ancak makaronun çok farklı bir anlamı daha bulunuyor. Makaronun diğer anlamı ise İçişleri Bakanlığı’nın Bursa'da bir depoda yapılan aramada, 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini bildirmesinin ardından araştırılmaya başlandı.

Türkiye gündemindeki kaçak dondurulmuş makaronlar merak konusu oldu. Renkli beze tatlılarına verilen ad olarak tanınan makaron, farklı anlamlar da taşıyor. Makaron, renkli kurabiyelerin yanı sıra sigara kağıtları için de kullanılmaktadır. Son günlerde gündemde yer alan Dondurulmuş Makaron teriminde bahsedilen de bu kağıtlardır. Dondurulmuş makaron kağıtlarının içerisinde filtreler yer alırken, tütün bulunmamaktadır.