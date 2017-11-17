Haber: Semih BAYKAL

D – 100 Karayolu Bolu kesimi, Mudurnu ilçesi ve Karacasu beldesi yollarına koyulan maket polis araçları ilimiz halkı tarafından olumlu tepkiler alıyordu. Yüksek hızı önleyen ve olumlu sonuçlar alınan uygulamada sona geliniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'nde, “En çok tartışılan meselelerden bir tanesi maket araç uygulamasıdır. Bazen bizi ‘Tuzak radar uygulamasını kaldırdınız ama maket araç uygulamasıyla karşı karşıya bıraktınız' diye eleştiriyorlar. Bunu kaldırabiliriz de ama sonuçlarının olumlu olduğunu belirtmek isterim. Gerek kazalarda, gerekse de ölümlü kazalarda ve yaralanmalarda yüzde 6'nın üzerinde bir iyileşme olduğunu görüyoruz” dedi.

1 Temmuz'dan itibaren uygulanan hız koridorundan elde edilen sonuçları da paylaşan Bakan Soylu, ?Ölümlü kazalarda yüzde 9 oranında bir düşüş, ölü sayısında da yüzde 6'lık bir azalış söz konusudur. 2011-2020 arasında kazalarda, ölümlü kazalarda yüzde 50 azalışı sağlamak hususundaki kararlılığımız devam etmektedir. Bugün yüzde 29'lardayız ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.