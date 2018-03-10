HABER:Aysun BeykozAlınan bilgiye göre, Mehmet Ulutaş, Oğulduruk köyündeki bir tavuk çiftliğinde hayvan gübresi yüklemesi yapıldığı sırada sağ bacağını yükleme makinesi helezonuna kaptırdı. Ayağı yem yükleme helezonuna sıkışan talihsiz köylüyü gören Ulutaş’ın çalışma arkadaşları Bolu Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil yardım ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ulutaş’a yapılan ilk müdahalenin ardından, İtfaiye Kaza Kırım ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ulutaş, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bacağının sıkıştığı helezon parçası ile birlikte ambulansa alındı.