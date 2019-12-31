Ne günlere kaldık gazi hükümdar;

katır katip oldu, eşek mühürdar!..

Hüseyin abi bana bir yazı yolladı ve bu yazıyı köşemde yayınlamamı rica etti. Bende Sayın H. Hüseyin Aykan’dan gelen yazının noktasına dokunmadan yayınlıyorum.

NE GÜNLERE KALDIK GAZİ HÜKÜMDAR;

KATIR KATİP OLDU, EŞEK MÜHÜRDAR!..

Her önüne gelen basının duayenlerine hakaret etmeyi adet haline getirdi. Sanırsın hakaret edince mertebe yükseliyor. Cevap verecek delikanlı basın mensubu çıkmamış (Mahmut Alan), Her yazı yazmasını bilen iyi bir gazeteci olarak olmuyormuş (Rengin Sine Nazlı), gazeteci bozuntuları (Kamuran Alagözoğlu)…

Bolu Basınının amiral gemisinin son 12 yıldır kaptanlığını yapan ben kedi olmadan fare tutmaya özenen bu arkadaşları önce kendine sonra, büyüklerine en nihayetinde de mesleğe saygıya çağırıyorum…

Okumak cehaleti alır eşeklik baki kalır!.. Meslekte takva arzusunda olanlar kendilerine değilse mesleğe saygı duymalıdırlar. Gazetecilik bir dağa çıkmaya benzer. Çetin yollarda yürüdükçe gücünüz azalır, yorulursunuz ve bazen de nefesiniz kesilir. Fakat bıkmadan usanmadan engellemelere aldırmadan gazetecilik yokuşunu çıkanların görüş açısı ve ufku genişler…

Ömer Hayyam’ın lafını anlayana söyleyerek kısadan hisseyi bitirmek elzem oldu…

Ben haram ve helali karıştırmam…

Dost ile içilen rakı bile helaldir…

Pust ile için ayran bile haram!..

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 00:19