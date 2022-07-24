Maksut Beykoz: Özgür bir basın tarihi inşa etmek istiyoruz

Türkiye Değişim Partisi yerel medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Maksut Beykoz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’na binaen açıklamalarda bulundu.

Haber: Okay Özcan

Türkiye Değişim Partisi olarak demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru olan basının özgür olması gerekliliğine vurgu yapan Beykoz’un açıklamasından önemli satır başları…

“Demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru olduğuna inandığım ve önemini her geçen gün çok daha iyi kavradığımız tarafsız ve özgür basına olan ihtiyaç, gerek yerel medya diye tabir ettiğimiz (Anadolu Basınında) gerek ise ulusal basında giderek artmaktadır.”

“Basın sektörünün Türkiye’de yaşadığı ekonomik ve sosyal zorlukların bilinci doğrultusunda Türkiye Değişim Partisi Yerel Medya Başkanlığı olarak çalışmalarımızı daha özgür bir basın tarihi inşa edebilmek umuduyla sürdürmekteyiz.”

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği üzere; “Basın, milletin müşterek sesidir.” düşüncesine canı gönülden inanarak, toplumumuzun haber alma özgürlüğü adına gecesini gündüze katarak kamu görevi ifa ettiklerinin bilinci doğrultusunda binbir zorluklarla mücadele ederek çalışmalarına devam eden tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”