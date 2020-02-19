Maktulün yakınları isyan etti

Haber: C. Kutay Aykan

2017 yılının Ekim ayında Mengen ilçesine bağlı Gözecik köyünde arkadaşı emekli aşçı Zeki Öztürk’le beraber domuz avına çıkan Mustafa Çetin, domuz zannederek av tüfeğiyle ateş ederek, Öztürk’ün ölümüne neden olmuştu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Taksirle ölüme neden olmak” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Zeki Öztürk, savunmasında yanlışlıkla arkadaşını öldürdüğünü ve domuz zannettiğini belirtirken, maktulün oğlu Aydın Öztürk, ablası Hanife Aydoğaner ile anneleri Emine Öztürk, katil zanlısının elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezmesine tepki göstererek; “Babamız mezarda ama bu sanık rahat bir şekilde elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Tutuklanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diyerek tepki gösterdiler. Duruşma karar verilmek üzere 14 Nisan 2020 tarihine ertelendi.