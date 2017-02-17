HABER: FARUK ÇİDEM
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya'da yapılan operasyonda, Bolu'da örgüte ait bir eğitim kurumunda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve "ByLock" kullandığı iddia edilen Emrah Ulukaya gözaltına alındı.
Yakalandıktan sonra Bolu'ya getirilen Ulukaya emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Êmrah Ulukaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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