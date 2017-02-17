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17 Şubat 2017 Cuma
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    • Malatya'da yakalanan müdür yardımcısı tutuklandı

    Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Emrah Ulukaya yapılan operasyonla Malatya'da gözaltına alındı.

    17 Şubat 2017 Cuma 18:42
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    Malatya'da yakalanan müdür yardımcısı tutuklandı

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya'da yapılan operasyonda, Bolu'da örgüte ait bir eğitim kurumunda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve "ByLock" kullandığı iddia edilen Emrah Ulukaya  gözaltına alındı.

    Yakalandıktan sonra Bolu'ya getirilen Ulukaya emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Êmrah Ulukaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Yürütülen, FETÖPDY, Soruşturmaları, Kapsamında

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