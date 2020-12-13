Malatya’dan, BAİBÜ’ye teşekkür

Haber:N.Halid Altundal

“Arslantepe Höyüğü ve Territoryumunda Arkeolojik Peyzajları Yenileme ve Yönetim Stratejisi Olarak Arkeolojik Park Modelinin Geliştirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısı yapıldı.Proje İnönü Üniversitesinde başladı. Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Aysun Tuna’nın Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne transfer olmasıyla Projeye AİBÜ’dedahil oldu.Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. FrancescaBalossiRestelli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun ve Proje Yürütücüsü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aysun Tuna katıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, yaptığı konuşmada bu projeyi başlatarak ciddi desteklerde bulunan kuruluşun İnönü Üniversitesi olduğunu vurguladı. Tüm proje ekibini tebrik ettiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, “Bu projeyi başlatan ve projeye ciddi katkılarda bulunan İnönü Üniversitesi’ne ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay Hocamıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ArslantepeHöyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınması vurgusu

Toplantıya katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Battalgazi Belediyesi’nin Arslantepe Höyüğü kazı çalışmalarında çıkarılan tarihi eserlerin yer aldığı bir müze için çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Bu projede emeği geçen İnönü Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve tüm araştırma ekibine teşekkür ettiğini belirten Osman Güder, ArslantepeHöyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesi ve tanıtılması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantı, Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. FrancescaBalossiRestelli’ninArslantepeHöyüğü’nün tarihi ve Dr. Öğr. Üyesi Aysun Tuna’nın projenin detaylarıyla ilgili yaptıkları sunumla son buldu.