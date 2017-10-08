Haber: Ceylan Beykoz

İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hülya ENSARİ, Malezya‘lı sağlık çalışanlarına verdiği brifingde toplumun desteği ve kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek toplumdan kopmadan toplumun içinde yer almanın tedavideki öneminden bahsetti.

“GEZİCİ EKİPLERİMİZLE HASTALARIMIZA EVLERİNDE SAĞLIK HİZMETİ SUNUYORUZ”

ENSARİ, İngilizce olarak yaptığı brifing sunumunda; “Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde ruhsal problem yaşayan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psiko-sosyal destek hizmeti veriyoruz. Merkezimizde sağladığımız sağlık hizmetleri yanı sıra oluşturduğumuz ve ‘Gezici Ekip’ adını verdiğimiz birimlerimiz aracılığıyla, Bolu kent merkezinde, ilçelerde ve köylerde ikamet eden; ancak merkezimize gelme imkanı bulunmayan hastalarımıza ev ziyaretleri gerçekleştirerek, hastalara ulaşıyor ve tedavilerini sağlıyoruz” dedi. Ayrıca sosyal beceri eğitimleri ile hastaların kaybettikleri yetilerini yeniden kazanmalarını hedeflediklerini belirterek hastaların iş hayatına entegre süreçlerinde de sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

Hizmet kalitesinin arttırılması için işbirliği vurgusuna da değinen İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hülya ENSARİ, Malezyalı sağlık çalışanlarını Bolu’daki kurumlar arası işbirliği ortaklarıyla buluşturarak Bolu Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Emine DAVARCIOĞLU ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler MERT’le bir araya gelen Uzm. Dr. ENSARİ ve Malezyalı sağlık çalışanları, kurumlar arası işbirliğinde bugüne dek atılan adımlar hakkında bilgi aldılar.

Ülkemize ve Bolu’ya ziyaretlerinden ötürü anı plaketi verilen ve Bolu Hayır Çarşısı ile Aş Evinde de incelemelerde bulunan ekip, bu ziyaretten edindikleri bilgilerin ülkelerinde de faydalı olacağını, iş birliği çalışmalarından elde edilen sonuçlardan olumlu izlenimler edindiklerini belirttiler.