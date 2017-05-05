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05 Mayıs 2017 Cuma
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    • Maliye Müsteşar Yardımcısından TSO Başkanı Ateş’e Ziyaret

    Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’i makamında ziyaret etti.

    05 Mayıs 2017 Cuma 10:02
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    Maliye Müsteşar Yardımcısından TSO Başkanı Ateş’e Ziyaret

    Haber: BMA

    Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Bolu programları kapsamında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’i ziyaret etti. Madan’a ziyaretinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakkı Levent Kurt, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Aslan ve İl Defterdarı Zekai Dede eşlik etti.

    Müsteşar Yardımcısı Madan, Bolu ili programları doğrultusunda Bakanlık olarak kurumsal ilişkilerin en yoğun ve verimli devam ettiği paydaşlardan birisi olan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti ve kendilerini kabullerinden dolayı TSO Başkanı Ateş’e teşekkür etti.

    TSO Başkanı Türker Ateş de kendilerine gösterdikleri ilgi ve ziyaretlerinden dolayı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Son dönemde, gerek Hükümet, gerekse Bakanlıklar nezdinde iş dünyası ile son derece güzel bir uyumun yakalandığını, bundan önceki hiçbir dönemde olmadığı kadar verimli bir iletişim tesis edildiğini kaydeden Ateş, merkezi yönetimin gerektiğinde adeta kılcal damarlara kadar inerek bireysel konulara ve sorunlara kadar eğildiğini ifade etti. Bu yaklaşımdan ötürü iş dünyası olarak büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Ateş, Bolu özelinde de Defterdar Zekai Dede ve çalışma arkadaşlarının da iş dünyasının sorun ve taleplerinin çözümü hususunda gereken gayreti gösterdiklerini, kurumsal düzeyde de uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi.

    Ziyarette ayrıca iş dünyasının gündemindeki hususlar, TSO faaliyetleri gibi konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

    Anahtar Kelimeler: Maliye, Bakanlığı, Müsteşar, Yardımcısı, Bolu

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