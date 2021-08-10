Malzeme alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre MENGEN MESLEK YÜKSEKOKULUNA MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
MENGEN MESLEK YÜKSEKOKULUNA MALZEME ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre MENGEN MESLEK YÜKSEKOKULUNA MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.