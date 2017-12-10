Haber: Semih Baykal

İlimiz Çıkınlar Mahallesi Çevre yolu istikametinde giden 14 EA 882 plakalı otomobil, ara yoldan ana yola bağlanmak isteyen 14 BE 403 plakalı bir inşaata izocam malzemesi taşıyan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yolun kenarına yan yattı. Kazada isimleri henüz öğrenilemeyen kamyonet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla il merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.