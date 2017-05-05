HABER:Ceylan Beykoz

Bolu’da uzun yıllardır sebze ve meyve ticareti sektöründe faaliyet gösteren Sebenli Ali Yıldırım, Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi üzerinde manav dükkanı açtı. Birçok esnaf ve vatandaşın katıldığı açılışa katılamayanlar ise onlarca çelenk yollayarak Ali Yıldırım’ın mutluluğuna ortak oldular.

Manav Ali dükkanı sahibi Ali Yıldırım açılışta yaptığı konuşmasında, “1994 yılından beri başta Seben olmak üzere Bolumuza manav sektörünce katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bolu merkezi ve Seben’de pazar yerlerimiz bulunuyor. Açılışını yaptığımız manavımız ile Bolu halkına en iyi hizmeti en sağlıklı ortamda verebilmek için yeni bir atılım yaptık. Vatandaşlarımız manavımızda her daim taze ve organik olarak sebze meyve bulabilecekler” dedi.