Haber: Kasım ŞAHİN

Katıldığı ikinci seçimlerden de büyük bir zaferle çıkan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ile yönetim kurulu Bahçelievler Polis Merkezi Müdürü Emniyet Amiri Ali Çalışkan ile görevle polis memurlarını ziyaret ederek, onlarla uzunca bir sohbet ettiler.

Yaptıkları görevlerinin en zor olduğunu, vatan uğruna şehit ve gaziler verilen polis teşkilatının hep yanında olduklarını dile getiren Başkan Altındal; “Halkımızın ve bizlerin rahatça yataklarında yatmalarına vesile olan, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz, yağmur, kar, sıcak soğuk dinlemeden görev yapan polislerimizi cani yürekten kutlarız” dedi.

Yapılan bu ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Bahçelievler Polis Merkezi Müdürü Emniyet Amiri Ali Çalışkan’da, “Bolumuzun en saygın odalarından biri olan Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odasının bizleri ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladık. Polis teşkilatı olarak her zaman esnaflarımızın yanındayız” dedi.