Manavlar Odası bir kez daha Altındal dedi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odasının genel kuruluna çok sayıda pazarcı esnafı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Beykoz, Ahmet Yılmaz, BESOB Başkanı Tahir Gayret ve komşu illerin oda başkanları katıldı.

Genel Kurulda bir konuşma yapan Mustafa Altındal şunları söyledi; “Bu layık göreve getirildim. Bolu’da ve Türkiye’de pazarcı esnafının önemini kanıtladık. Biz büyük bir camiayız. Şeytanın bol olduğu yerde, gece yarısı yollara çıkan, 7/24 ekmeğinin peşinde koşan emektarız. Sizin hakkınızı bene kollamazsam, sizin hakkınızı yiyen olursa, ben sormazsam. Allah bana sorsun. Bizim kazandığımız helal lokma. Öyle helal lokmayı da kimseye eyvallah yedirtmeyiz. Yemeye kalkan olursa da biz büyük lokmayız, boğazınızda kalırız. Buradan Belediye Başkanımız Tanju Özcan’a da teşekkür ederim. Pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten bir kişidir. Her zaman bizlerin emekçinin yanında olmuştur” dedi.

Tek aday olarak genel kurula katılan Mustafa Altındal, yeniden oda başkanlığına getirilirken Yönetim Kurulu Asil üyelere Mustafa Tuna Maltaş, Kenan Sönmez, Seçkin Yılmaz, Mustafa Erol, Kemal Sönmez ve Emrah Benli, Denetim Kurulu Asil Üyeliğe ise Yalçın Demir, Mesut Talafat ve Onur Ahmet Erol getirildi.