Mandıra Filozofu Bolu’ya geliyor

Haber: N. Halid Altundal

Çocuklar Duymasın dizisindeki “Mandıra Filozofu” tiplemesiyle izleyenlerin yoğun ilgisini çeken Müfit Can Saçıntı, Bolu’da sanatseverlerle bir araya gelecek. 18 Şubat Salı günü İl Kültür Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonunda saat 20.00’de izleyicisiyle buluşacak Müfit Can Saçıntı’ya Ateş Arya eşlik edecek. “İtiraz Ediyorum” adlı canlı müzikli güldürü tiyatro oyunu ile Bolu halkının karşısına çıkacak Mandıra Filozofu lakaplı Müfit Can Saçıntı’nın tiyatro oyununa ilginin yoğun olması bekleniyor.

52 yaşındaki Müfit Can Saçıntı, bugüne kadar çok sayıda filmin senaristliğini yaptı. Tiyatro oyunları ile de seyircilerin karşısına çıkan Saçıntı ayrıca, film ve dizi yönetmenliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de sanatseverlerle buluştu.