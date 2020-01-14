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Mangal keyfi!..

Seyit Avşar Erkek Öğrenci Yurdu’nda yurt müdürü bağışçılar aracılığıyla mangal yaptırdı. Öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin ücretsiz olması yüzleri güldürdü.

Mangal keyfi!..

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da bulunan Seyit Avşar Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen mangal etkinliğine yoğun ilgi gösteren öğrenciler keyifli vakit geçirdi. Yurt müdürü Metin Vural yurdun girişinde “Evinize hoş geldiniz” yazdığını belirterek öğrencilerin evlerinde hissetmesini istediklerini belirtti. Vural, “Yurdumuzda her ne kadar öğrencilerimiz için yemek pişse de mangal farklı bir şey. Final haftası nedeniyle moral sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bilindiği üzere yurdumuz girişinde evinize hoş geldiniz yazıyor. Öğrencilerimizin evinde gibi hissetmesi için yaptık. Birlik, beraberlik ve kaynaşmak için yaptık” dedi.

Öğrencileri Şaşırttılar

Yurtta kalan öğrencilerden Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi Furkan Çoban, “Şaşırtıcı. Bu tür faaliyetleri her zaman görmek isteriz. Bizim açımızdan da finaller öncesi moral, motivasyon oldu. Bu olay sayesinde yurtta daha çok kaynaşma oldu evimizde hissediyoruz” dedi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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