Mangalda uyuşturucu partisi

Haber: C. Kutay Aykan

Narko ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişi ve kişilere göz açtırmıyor. Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan Narko ekipleri takibe aldıkları bir aracı durdurarak arama yaptı. Bagaj içerisinde bulunan bir mangal içerisinde yapılan aramada dara ağırlığı 3 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Esrar ticaretini yapan 20 yaşındaki A.K. gözaltına alındı. Şube de alınan ifadenin ardından işsiz olduğu belirlenen A.K. Savcılığa sevk edildi. Sevk sırasında adliye önünde bekleyen yakınları ise taşkınlık yaptılar. A.K.’nin yakınları olduğu öğrenilen 2 kişi, gazetecilere görev yapmalarını engellemeye çalışırken, diğer taraftan da üzerindeki montunu çıkartarak, A.K.’nin yüzünü kapatmaya çalışması, polis ile aralarında tartışmalara neden oldu. Zanlı bir yakını, gazetecilere tepki göstererek; “Bu daha çocuk, çocuk. Ne suç işlemiş ki fotoğrafını çekiyorsunuz” diyerek anlamsız bir tepki de bulundu.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 14:58