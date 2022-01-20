Mansur Başkan’dan Bolu’ya destek

Haber: S. Özge Yücel

4 gündür yoğun kar yağışı ile mücadele eden Bolu Belediyesi ekiplerine Ankara Büyük Şehir Belediyesinden yardım eli uzandı. Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş’ın akşam saatlerinde verdiği talimat üzerine 5 adet kar kürüme aracı Bolu’ya gönderildi. Bolu’ya gelir gelmez çalışmalarına başlayan ekipler Bolu’nun ana ve ara caddeleri üzerinde temizlik yaptı. Bolu’da yapılan çalışmalar Ankara Büyükşehir Belediyesi kurumsal web sitesi üzerinden canlı olarak yayımlandı

“DAİMA DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, “Karla mücadele araçlarımız yağışın olumsuzluklarından etkilenen komşumuz Bolu’ya desteğe gitti. Bolu’da ki çalışmalarımız kartakip.ankara.com.tr adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz. İyi günde de kötü günde de daima dayanışma içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.