Mantar eğitimi verildi

Haber: Okay Özcan

Eğitime Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, Basın ve İletişim Şube Müdürü Osman Kara, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Mevlüt Aslan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, Bolu’daki çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Mengen İlçe Tarım Müdürü ve yöre halkı katıldı.

Yoğun bir ilgi gösterilen eğitimin öğleden önce gerçekleştirilen oturumunda Dr. Seyfettin Kiniş tarafından mantarların orman yapılarına göre hangi habitatlarda hangi mantarların bulunabileceği konularında bilgiler verildi. Yenebilen mantarların yanında, zehirli mantarlar hakkında da görsel sunum yapıldı.

Öğleden sonra Kökez Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen arazi çalışmasında, toplanan mantarların nasıl tanımlanması gerektiği, 50 yıldan fazla süredir bizzat arazide mantarlar üzerine çalışma yapan Hayrettin ve Necmettin Doğan kardeşler tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde, halkın ilgi gösterdiği ve topladığı mantar türlerinin yanında, ekonomik değeri olan mantar türlerinin de orman yapılarına göre yaşam alanlarına yönelik bu eğitimin faydalı olduğunu belirtti.

Katılımcılar, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu bu eğitimin faydalı olduğunu, özellikle Bolu’da Göknar, Kayın, Meşe, Karaçam, Sarıçam gibi ağaç türlerine sahip orman alanlarının kendine has mantarlar bulundurduklarını şimdiye kadar bilmediklerini, bu eğitim sayesinde daha bilinçli hale geldiklerini ve bu tip eğitimlerin daha sık yapılması gerektiğini ifade ettiler.