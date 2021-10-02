Mantar Tesisi törenle açıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi geçtiğimiz yıl kurduğu Köroğlu Kooperatifi aracılığıyla, Bolululara ek gelir kapısı sağlamak ve aynı zamanda üretimi teşvik etmek adına, kültür mantarı üreticiliğine başlamıştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören mantar yetiştiriciliğini daha da yaygınlaştırmak isteyen Bolu Belediyesi, mantar üretimi hakkında eğitim verdikten sonra sözleşme imzaladığı alt üreticilerine, üretim tesisleri ve çadırlar kurmuştu.

Karacasu yolu üzerindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yanına kurulan yaklaşık 800 ton kompost kapasiteli 39 adet üretim çadırının açılışı bugün gerçekleşti.

Çok sayıda üreticinin, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üreten bir belediye olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:“Mantar üretimini geçmişte birileri denedi. Sonrasında sürdüremediler. Biz bu işe Fatih Demiral kardeşimizin önerisiyle girdik. Kendisi Bolulu ve mantarcılık bölümü okumuş birisi. Sonrasında biz gelişerek mantar kooperatifimizi kurduk. Geçmişte bu işten zarar edenlerin neden zarar ettiğine baktık. Konu kompost ile ilgiliymiş. Bunu gördük. Kompostta bir tekel olmuş Türkiye’de. İhaleyle bile alamıyorsunuz. Kara düzen bir çalışma var. Gelen kompostlar hastalıklı olarak geliyor. Biz o yüzden bir tesis kuralım dedik. En moderni ve hijyen şartları en iyisi olan bir tesis hayata geçirmek istedik. Kıbrıscık’ta bu tesisi kuruyoruz. Nasip olursa önümüzde ki ay deneme üretimlerine başlayacağız.

“BUPROJETAMAMENSOSYALBİRPROJE”

“Bu işe giren küçük üreticilere alım desteği vereceğimizi söyledik. Bu ilk olarak Kalıcı Konutlarda atıl durumda olan iş yerleriyle başladı. Daha sonra eski mezbahadaki odaları mantar odası yaptık. Seyit Köyü’nde şuanda bir yer daha kiraladık. Ama ana üretim merkezi burası olacak. Şuanda 39 üretim çadırımız var. Bunların 21 tanesi kooperatifimize ait. Kooperatifimiz burayı üreticiyle anlaşarak yaptı. Depozito aldı ve orayı bununla yaptı. Buradan çadır alanlar, istediği anda depozitosunu aynı şekilde geri alıp bunu bırakabilecekler. Ama ben kimsenin kolay kolay bırakabileceğini sanmıyorum. Çünkü buradaki sistemimiz şu; Biz üreticiye kompostu veriyoruz. İlacını ve torf toprağını veriyoruz. Hatta gerekirse işçi desteğini de veriyoruz. Kendilerine 8,5 TL’den alım garantisi veriyoruz. Şöyle bir prensip kararı aldık. Mantar üretimi dar gelirli ailelerin gelir kaynağı olacak dedik. Bu yüzden bir kriter koyduk. 120 metrekarenin üzerindeki üreticileri biz büyük üretici sayarız. Onlara alım garantisi vermeyiz. Bazı ticari zekası yüksek abilerimiz 4-5 bin metrekarelik alanlarda mantar üretimine girmek istedi. Elbette girebilir ancak biz kendilerine alım garantisi vermeyeceğimizi belirttik. Bu bizim açımızdan sosyal bir proje. Biz burada kazanılanların tamamını üreticimizle ve çalışanlarımızla paylaşma peşindeyiz”

“ÜRETİCİLERİMİZ 40 GÜNDE 15-20 BİNLİRAPARAKAZANIYOR”

“Burası tek bir alanda en büyük mantar üretim tesisi. Yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip. İçeride inverter klimalar, kameralar ve ranzalar var. Dolayısıyla anlık ölçümleri yapılıyor. Isı ve nem anlamında o çadırda iyi gitmeyen bir şeyler olursa üreticinin haberi oluyor. Bir ablamız 3 flaşta toplam yüzde 40’ın üzerinde verim almış. Arkadaşlar ortalamasını yüzde 30’dan düşünürseniz çadırda 20 ton kompost yükleniyor. Kompost satanlar şuanda tok satıcı oldukları için ve fiyatları sürekli manipüle ettikleri için ve belediyelerin onlarla rekabet edecek kompost tesisleri olmadıkları için şuanda biz maalesef kompostu üreticilerimize 1450 TL’den veriyoruz. Buna ilaç ve toprak maliyeti girdiğinde bu rakam 1600 TL’ye çıkıyor. Buna rağmen kar ediliyor. Biz mantarı 8,5 TL’den alıyoruz. Bir üretici 40 gün içerisinde 15 ile 20 bin arasında para kazanıyor”

BAŞKAN’DAN MANTAR ÜRETİCİSİNE ÇİFTE MÜJDE

“Bugün üreticilerimize bir müjdem var. Mantar alım fiyatlarına bugünden itibaren 0,50 kuruş daha zam yaptık. Artık mantarımızı 9 TL den alıyoruz. Asıl müjdem şu; Kıbrıscık’takikompost tesisinde biz kompostu dışarıya satmak için üretmiyoruz. Yılda 15 bin ton kompost üretecek. Orada ürettiğimiz kompostu kendi üreticilerimize çok daha uygun fiyata vereceğiz. Türkiye’nin mantarının yüzde 15’i Bolu’dan karşılanıyor olacak. Plastik kasalar var ya geçen sene 1,5 TL’den alırken şuanda 4 TL’ye çıkardılar. Pazarcılarda kullanıyor bunu. Önümüzdeki bir ay içerisinde plastik enjeksiyon tesisimizin de temelini atmış olacağız. Burada hem önemli bir girdimizi aşağıya düşüreceğiz. Hem de onun Pazar sektörüne satışıyla önemli bir kazanç kapısı daha açacağız”

“KURACAĞIMIZ KOOPERATİFTÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK”

“SODEM bana önemli bir yetki verdi. Dediler ki siz bu kooperatif konusunda çok tecrübeli oldunuz. Siz bir üst kooperatif kurun. Biz size oybirliğiyle yetki verelim. Büyük belediyelerin ve küçük belediyelerin farklı pay sahibi olduğu bir çatı kooperatif kurun. Bu kooperatifin ana kurucusu da Köroğlu Kooperatifi olsun dedi. Bunu da kısa sürede hayata geçirebilirsek, göreceksiniz Köroğlu Tarımsal ürünler Kooperatifi’nin liderliğindeki ana çatı kooperatif, Türkiye’nin en büyük kooperatiflerinden biri haline gelecek. Kooperatif deyip geçmeyin! TORKU, aslında bir kooperatif. Oradaki köylüler kurmuşlar. Şuanda bir dünya markası haline geldi. Tarım Teknoloji LTDİ şirketi de kurduk. Hibe aldık. Hem tarım hem de teknoloji alanında ilerlemiş olacağız”

Özcan’ın ardından Sözleşmeli Üretici Çetin Uslu, mantar üretimi ve 45 günlük hasatta elde ettiği kazancı hakkında bilgiler verdi.

Yapılan bilgilendirme sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kıbrısçık Belediye Başkanı Emin Tekemen, protokol üyeleri ve kadın işçilerle birlikte açılış kurdelesini keserek, ardından mantar üretim çadırında mantar hasadı yaptı.