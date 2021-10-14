Mantar toplarken kayboldular

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, jandarma ve Afad ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu bulundu. Gerede ilçesinde mantar toplamaya giden Erol G. (60) ve Ahmet T. (56), ormanlık alanda kaybolduklarını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından kayıp 2 kişiye ulaşıldı.

Erol G. ve Ahmet T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.