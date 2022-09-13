Mantara el değmiyor



Haber:Erdal Tanrıverdi

Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen, lezzeti ile sofraların vazgeçilmezi olan kanlıca mantarı, Bolu pazarında yerini aldı. Bu yıl yağışların az olması, toplanmasının zahmetli olması nedeniyle kilosu 100 TL’ye satılan mantar insan sağlığı için de önemli bir yere sahip. Tek tek tabaklanan kanlıca mantarının bir tabağı yaklaşık 250 gram gelirken, yine aynı tabakların fiyatı ise 25 liradan başlıyor. Kilosu 100 liraya çıkan kanlıca mantarı, vatandaşın cebini yakıyor. Mantar satıcıları ise, mantarın havaların soğuması ve yağışların artmasıyla çoğalacağı için fiyatının düşebileceğini belirtiyor.