Margarin yüklü tır devrildi! 8 saat yol kapandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza dün gece saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Gerede ilçemizin Ankara istikameti, Kocalar mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde giden margarin yüklü tırın şoförü ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol edilmesi güç hale gelen margarin yüklü tır devrilerek 3 şeritli TEM otoyolunu kapattı. Kazada sürücü herhangi bir yara almazken yol 8 saat kapalı kaldı. Gece boyu TEM otoyolunda yol kapanmasından dolayı mahsur kalan sürücüler sabah saat 05.00 sıralarında yolun açılmasıyla rahat bir nefes aldı.