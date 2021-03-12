MARİFET İLTİFATA TABİDİR !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Herkes yaptıklarıyla, görünüşüyle içgüdüsel olarak diğer insanlar tarafından beğenilmek ister. Aslında bu beğenilme bir çeşit onaylanmadır. Mesela benim başıma sıklıkla gelen bir olay vardır. Çoğunlukla hanımlar bana “Onur bu elbise nasıl olmuş, saçım yakışmış mı?” diye sorarlar. Bazen ben modacı değilim, bana niye soruyorsunuz derim. “Sen bize güzelsin deyince kendimizi daha iyi hissediyoruz, günümüz daha iyi geçiyor derler”. Gülmeyin, gerçekten karşısındaki insanlar tarafından beğenilmek insana kendini iyi hissettirir.

Yani İnsanlar ne yaparsa yapsın. Cinsiyet ayırmaksızın beğenilmek ve onaylanmak insanları mutlu eder ve mutlu olunca da yaptıkları iş her neyse daha iyi yaparlar. Benden size bir tavsiye ”gün içinde arkadaşlarınıza iltifat etmeyi “ sen güzelsin veya sen yakışıklısın demeyi ihmal etmeyin.” Bunları size niye anlattığıma gelince…

Geçtiğimiz günlerde bir öğretmen arkadaşımla sohbet ederken. Konu konuyu açtı. “ sen özel gereksinimli çocuklara da eğitim verdin ve o zamanlar ne güzel çalışmalar yapıyordunuz. O çalışmaları da etkinliklerde sergiliyordunuz bende keyifle takip ediyordum. ah ah ne güzel günlerdi. Çalışırken o özel çocukların gözlerindeki parıltıyı görmek onlarla birlikte başarı duygusunu hissetmek inan her şeye değer dedi. Sen özel nedenlerle işten ayrılınca o etkinliklerde bitti galiba dedim.

Biraz öyle oldu gibi görünüyor. Gerçi biliyorsun bu salgın döneminde etkinlik falan yapılamaz ama ben salgından çok önce ayrılmıştım. Uzaktan takip ettiğim kadarıyla öyle bir etkinlik çalışması olmadı. Peki, bu kötü değil mi? yani bir insan yaptıklarını göstermek ister ve onlar beğenildiğinde mutlu olur daha çok çalışır. Evet dediklerin doğru ama buna senin kadar kimse dikkat etmiyor. Dikkat etmeyince de bazı şeyler olmuyor dedi. “

Şimdi gelin birazcık düşünelim. Bu beğenme ve onay işi sıradan bir insan için bu kadar önemliyken, engellenen ve özel gereksinimi olan çocuklar için çok daha önem taşımıyor mu? Mesela özel gereksinimi olan bir çocuk özel eğitim merkezlerinde öğretmenleriyle resim yapıyor ya da şarkı söylüyor. Eve geliyor öğrendiklerini önce ailesine göstermek istiyor. Babasına gidiyor. Bak ben bunu yaptım diyor. Baba çalışıp yorulduğu için resme bakmıyor şarkıyı dinlemiyor.

Çocuk annesine gidiyor. Bak ben bunları öğrendim diyor. Annesi de aynı şeyi yapıyor yani çocuğun yaptıklarına bakmadan başlarından savmak için iyi olmuş diyorlar. Salgın şartlarında zaten etkinlik yapmak yok. Ee bu çocuk yaptıklarını kime gösterecek? Ben bunu yaptım başardım diye nasıl mutlu olacak? Tamam, anlıyorum son bir yıldır salgın var insanlar hiç de normal değil. Ancak salgından öncede özellikle 2 yıldır niye bilmiyorum engelli vakıf ve derneklerinin düzenlediği sanatsal faaliyetler yok denecek kadar az.

Durum böyle olunca söylesenize özel gereksinimi olan arkadaşlarımız bir şeyler öğrenmek ve üretmek için niye çaba sarf etsin? Öğreniyor, üretiyor, çabalıyor dönüp beğenen yok aferin diyen yok. Bilemiyorum ama yetkililerin bu olayın üzerine gitmesi salgın bitiminde bu etkinliklerin tüm hızıyla başlaması gerek. Tabi bu süre içinde de ailelerin bu konularda daha duyarlı olması lazım.

Bakın eski insanlar “marifet İltifata tabidir” demişler. Yani amaç engelleri aşmaksa özel gereksinimli insanları, yeteneklerine göre sanata ve spora yönlendirmeliyiz. Yaptıklarını sergileme veya sunma imkânı vermeliyiz. “Aferin çok güzel olmuş sen daha iyisini yapabilirsin” demeliyiz. İnanın bana biz bu bakış açısı ile yaklaşırsak dünyaca ünlü sanatçılar ve sporcular yetiştirebiliriz. En önemlisi de daha mutlu, kendine güvenen insanların olduğu bir dünyada yaşayabiliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – BOLÇİ’ nin katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…