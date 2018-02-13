Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile Bolu'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, ülkelerin geleceğe yönelik sağlıklı adımlar atabilmek için temel öncelerini belirleme anlamında planlı hareket etmek zorunda olduğunu belirtti. Ülkelerin geleceğe yönelik hedefleri ile bu hedeflere yönelmede uygulayacağı stratejileri tespit edilmediği durumda gelişmenin sağlanamayacağına vurgu yapan Baruş, şunları kaydetti:

"Böyle olunca günlük gelişmelerle meşgul olup, günün getirdiği sorunlarla boğuşup, ancak o sorunları çözme yönünde bir irade sergiledikten sonra gelişmiş toplumların kat ettiği mesafeleri kısa sürede kat etme yönünde çok mesafe alamıyorsunuz. Türkiye 1963 yılından beri kalkınma planlarını hazırlıyor. 2018 yılı sonunda 10’uncu 5 yıllık kalkınma planı süresi doluyor. 11'inci 5 yıllık kalkınma planına hazırlık amacıyla bu toplantılar bütün ilerimizde tertip ediliyor.”

"Kalkınma Planı yapılırken o ülkede yaşayan insanların ihtiyaçları neler, bunların öncelikli olarak gördüğü konular neler ve gelecekte nasıl bir Türkiye’de yaşamak istiyorlar konularını anlamak durumundayız. Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada çok önemli bir güç haline geldi. Sosyal, ekonomik ve insan kaynakları bakımından çok iyi bir yerde. Türkiye’nin 2023 hedefleri var ve bu hedefleri tutturabilmek için temel önceliklerimizi çok iyi bilmemiz lazım."

Yapılan konuşmaların ardından MARKA yetkilileri tarafından katılımcılara kalkınma planı toplantıları hakkında bilgiler verildi. Toplantının sonunca katılımcılar kendilerine dağıtılan "Türkiye için kalkınma öncelikleri ve stratejileri" formunda ,Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl içinde "demokrasi, adalet güvenlik", "kamu, hizmet sunumu, yönetim", "eğitim", "sağlık", "gelir dağılımı", "istihdam", "ekonomik istikrar", "teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim", "bilgi ve iletişim teknolojileri", "tarım ve kırsal kalkınma", "ulaştırma", "enerji", " çevre", "turizm", "bölgesel gelişme", "kentsel yaşam" ve "uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi" başlıkları altında yer alan konulardan hangilerine önem verilmesini istediklerini işaretledi.