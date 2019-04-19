MARKA destekli proje tamamladı

Haber: C. Kutay Aykan

Proje kapanış törenine Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Başkanları, MARKA yöneticileri, proje eğitimcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol törende yaptığı konuşmasında; “Sağlık tesislerimizde tüm kadınlara daha konforlu doğum yapmaları ve doğal doğuma teşvikin arttırılması ile sağlıklı nesillere sahip olmak için planlanan projemiz 3 gün süren eğitimler ile tamamlandı. Yoğun programına rağmen törenimize katılan Miiletvekilimiz Sayın Arzu AYDIN’a, eğitim süresince bizlere destek olan MARKA yetkililerine, projede emeği olan ekibime, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sayın Özgür Emiroğlu’na, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Fatma Deniz Sayıner’e, Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sorumlu Ebesi Ebe Sayın Seda Küçükoğlu’na teşekkür ederiz” dedi.

İl Sağlık Müdürü Demirkol konuşmasında ayrıca Anne Dostu Hastane, Altın Bebek Dostu İl ve Bebek Dostu Yeni Doğan Yoğun Bakım olan ilimizin başarılarının devam edeceğini vurgulayarak, “Bolu İlinde sağlık hizmetinden faydalanan kadınlara, gebelere yönelik olarak eğitici eğitimini alan ebelerimiz tarafından gebe sınıflarında eğitimlerin verilmesiyle birlikte; normal doğumun özendirilmesi, sezaryen oranlarının azaltılması, doğum hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik yaptığımız çalışmalar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ve belge töreninin ardından, Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ile beraber tüm eğitimci ve katılımcılar Ebeler Haftası kutlaması için pasta keserek haftayı kutladılar