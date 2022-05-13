Marka haline geldi

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Kooperatifçilik alanında yapılan çalışmalar sonucunda kadınların kooperatifleşmesi ve kooperatif faaliyetleri ile emeğin verimli hale gelmesi, birleşen sermaye ve diğer üretim unsurları ile atıl kaynakların üretime dönüştürülmesi amacıyla kuruluşu için yapılan etüd, eğitim ve önderlik faaliyetleri semeresini vermeye başladı.

“DESTEKLENEREK YOLUNA DAHA DA GÜÇLÜ DEVAM EDECEKTİR”

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri;

“Tarımsal amaçlı kooperatiflerin kırsal kesimde kalkınmanın en önemli unsurlarından olduğunu belirterek kırsal kalkınma hibe programlarında tarımsal örgütlerin öncelikli olarak faydalandırıldığını, örgütler içerisinde de kadın kooperatiflerine öncelik tanınmaktadır. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar sonucunda merkez ilçemiz Demirciler Köyünde tamamı kadınlardan oluşan bir tarımsal kalkınma kooperatifinin kurulmuştur. Kooperatif ortaklarına öncelikle Kooperatifçilik ruhunu geliştirici ve bilgilendirici eğitimler yapılmış, kurulmuş olan bu kooperatifin de bir proje uygulamasına öncülük edilerek İl Müdürlüğümüzün de ortaklığı ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ( MARKA ) dan 1.370,000 TL. tutarında proje kaynağı sağlanmıştır. Proje kapsamında 1 lavanta bahçesi, 6 sera, 1 sondaj kuyu, atıl vaziyette bulunan köy tüzel kişiliğine ait okulun yöresel ürünler ve yöresel yemekler üretim atölyesi ve kır Lokantası haline dönüştürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca üretim araç gereçlerinin alındığı proje 10 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanarak törenle açılmıştır. Proje devam ederken yöresel Ürünlerin üretilerek pazarlanmasının yanısıra, seralarda marul, soğan, maydanoz, lahana gibi sebzelerin de yetiştirilerek ayrıca ekonomik faaliyet oluşturulacaktır. Demirciler köyünün değerli kadınları gece gündüz büyük bir emek harcayarak Türkiye çapında örnek gösterilebilecek bir başarıya imza atmışlar, marka olma başarısını göstermişlerdir. Bu başarı hem kadın girişimciliği açısından, hem de kooperatifçilik açısından ümitlerimizin yeşermesine vesile olmuştur. Bu başarı ileride Bakanlığımızın değişik programlarından desteklenerek yoluna daha da güçlü devam edecektir.” ifadelerini kullandı.