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23 Mart 2018 Cuma
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    • MARKA Kocaeli’de toplandı

    Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Aralık ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Kocaeli’de gerçekleştirildi.

    23 Mart 2018 Cuma 09:24
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    MARKA Kocaeli’de toplandı
    Haber: Esra Öztürk

    Toplantıya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Valisi Aydın Baruş, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Dursun Çakır, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Çakır, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu iştirak etti.

    Kocaeli’de gerçekleştirilen toplantıda; Aylık Ekonomik Görünüm Raporu, Birim ve Genel Faaliyet Raporu ve Kesinleştirilmiş 2017 Yılı Bütçesine Ait Sonuçların sunumu ve değerlendirilmesi yapıldı. Ajansın takip ettiği Güdümlü Projeler, Sosyal Projeler ve Tek Durak Ofis Uygulamaları ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

    TEK DURAK OFİSLERİ KURULUYOR

    Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri tek elden ve tek noktadan koordine edilecek. Yerel ekonomiye önemli etkisi olacak yatırım projeleri olan yerli ve yabancı yatırımcılar için bürokratik işlemlerin hızlandırılması amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli Yatırım Destek Ofisi bünyesinde "tek durak ofis" sistemi çalışmaları başlatılmıştır. Bu sistem yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden ve tek noktadan koordine edilmesine imkan vererek, yatırım süreçlerini hızlandıracaktır. Tek Durak Ofis’te yatırımcıların yatırım süreçlerinde hizmet aldığı çeşitli kurumlardan temsilciler bulunacak ve bu temsilciler kurumlarının iş ve işlemleri ile ilgili, yatırımcılara tek merkezden hizmet sağlayacaktır, böylelikle yatırımcıların yatırım sürecinde tek tek kurumları dolaşmasına gerek kalmayacaktır. Tek Durak Ofiste mevcut yatırımcılara yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve yatırımlarını yaptıktan sonra ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde sağlanacaktır.

    Anahtar Kelimeler: Doğu, Marmara, Kalkınma, Ajansı, (MARKA)

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